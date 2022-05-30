РИАМО - 30 мая. В течение 10 дней программу XXII Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» посетили порядка 3 тыс. человек. Они посмотрели 18 мероприятий, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В программу вошли спектакли по произведениям Чехова и о нем самом, постановки по работам Достоевского в рамках спецпрограммы, студенческие спектакли и литературные концерты.

Перед зрителями на сцену вышли артисты 15 театров Подмосковья, Москвы, Перми, Пермского края, Иркутской области, Костромы, Липецка, Тулы и Тамбова. В первую очередь отбирались спектакли, которые ложились на естественные декорации чеховской усадьбы.

«Программа «Мелиховской весны - 2022» оказалась одной из самых интересных в творческом плане за последние годы. Участники представили, как крупные пьесы великого русского писателя, так и инсценировки по отдельным рассказам, порой не самым известным. Также зрители могли увидеть экспериментальные работы молодых режиссеров и артистов», - отметила министр культуры и туризма региона Елена Харламова.

Московскую область на фестивале представили Дмитровский драматический театр, Серпуховский музыкально-драматический театр и театр «Чеховская студия» музея-заповедника «Мелихово».

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