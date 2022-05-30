РИАМО - 30 мая. Глава Электростали Инна Волкова рассказала, что в июле нынешнего года в округе начнутся работы по благоустройству лесопарка «Авангард».

«У нас срок исполнения обязательств по контрактам будут проходить в 4 этапа. Это инженерно-геодезические изыскания, корректировка и доработка концепции, разработка проектно-сметной документации и сопровождение при получении согласования. На данный момент в работе находится разработка проектно-сметной документации по благоустройству лесопарка «Авангард», - пояснила Волкова.

Она отметила, что, по состоянию на 27 мая, в округе были приняты и оплачены 1 и 2 этапы, 26 мая был принят третий этап и отправлена заявка на финансирование.

«В понедельник была передана проектная документация на согласование организации по разделам водоснабжения и водоотведения, а также по разделам элетроосвещения и электроснабжения. Плановая дата выполнения работ проводится в соответствии с условиями контракта - до 30 июня. Выполнение идет с опережением графика», - уточнила Волкова.

Она рассказала, что 1 июня будет опубликована закупка по благоустройству парка «Авангард», начальная максимальная цена контракта 480 млн рублей. По словам Волковой, начало строительно-монтажных работ начнется в округе с июля нынешнего года.

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