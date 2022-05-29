РИАМО - 29 мая. В воскресенье в Домодедове и Видном прошли последние в Подмосковье показы шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

За воскресенье выступления в Домодедове и Видном смогли увидеть порядка 7 тыс. человек. Артистов благодарили за представление бурными овациями.

Шоу «Бременские музыканты» продолжили ледовые представления, организованные в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Представление поставили специально для Подмосковья. Оно основано на советских мультфильмах «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов».

В конце 2021 года – начале 2022 года шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», «Белоснежка», Ильи Авербуха «Ледниковый период» и Евгения Плющенко «Щелкунчик» показывали в парках, на катках и на центральных площадях региона. Представления прошли на 35 локациях в 23 муниципалитетах. Ледовые спектакли бесплатно посмотрели более 170 тыс. человек.

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