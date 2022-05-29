РИАМО - 29 мая. Главный тренер столичного футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц объявил об уходе из команды, сообщается на сайте бело-голубых.

«Я всегда говорил, что мы должны все вместе пройти этот сезон до конца. Но ситуация в мире непростая, и сегодня была моя заключительная игра в России. Могу сказать, что у меня не было никаких договоренностей с другим клубом», - сказал Шварц.

В Telegram-канале бело-голубых команда поблагодарила Шварца за работу.

В воскресенье «Динамо» проиграло в финале Кубка России по футболу московскому «Спартаку» со счетом 1:2.

Сандро Шварц работал на посту главного тренера столичного ФК с октября 2020 года.

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