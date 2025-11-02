ПВО отражает массированную атаку дронов на курорты Краснодарского края

Система ПВО активно работает над отражением угрозы в районе Геленджика и Туапсинского района, тревожные сигналы также объявлены в Новороссийске.

По свидетельствам местных жителей, после 23:30 в небе над Геленджиком раздалось от пяти до семи громких взрывов — предположительно, это работа средств противовоздушной обороны.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что в сумме над регионом уже уничтожено около десятка вражеских БПЛА, однако информация о возможных повреждениях на земле на данный момент отсутствует. В

Ранее в целях обеспечения безопасности было принято решение о временном закрытии аэропортов в Сочи, Краснодаре и Геленджике.