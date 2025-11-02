Писатель Святослав Рыбас создал серию «историксов» об уроках Сталина

В Шолоховском зале Союза писателей России состоялась презентация графического романа «Сталин. Двадцать уроков», созданного писателем Святославом Рыбасом в соавторстве с Екатериной Рыбас, сообщает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба организации, автор лично представил свою работу, рассказав гостям о концепции целой серии книжек-комиксов, которые он называет особым термином «историксы».

В эту серию вошли пять произведений, охватывающих ключевые фигуры и события отечественной истории: от Александра Невского и Ивана Грозного до Петра Великого, Столыпина и даже истории Галлиполийского сражения.

По словам Рыбаса, идея такого нестандартного подхода к изложению истории родилась из желания передать знания собственным внукам в увлекательной и доступной форме.

«Когда я уже стал дедом, задумался: как же мне получится передать знания моим внукам и другим детям? Ведь школа не всегда удовлетворит запросы детей и их родителей», — поделился писатель.