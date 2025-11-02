Над военной авиабазой Кляйне-Брогель в бельгийском городе Пер, где, по данным СМИ, предположительно хранится американское тактическое ядерное оружие, были зафиксированы неустановленные беспилотные летательные аппараты.

Как сообщает издание HLN, инцидент вызвал немедленную реакцию правоохранительных органов, которые начали расследование, однако ни сами дроны, ни их операторы обнаружены не были.

Особую значимость происшествию придает тот факт, что всего месяцем ранее база Кляйне-Брогель была задействована в масштабных ежегодных учениях НАТО Steadfast Noon, отрабатывавших сценарии применения ядерного оружия для защиты территории альянса.

Ранее бельгийский министр утверждал, что «Москву сровняют с землей».