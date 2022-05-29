РИАМО - 29 мая. Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России, матч завершился со счетом 1:2 в пользу «Спартака», сообщается в Telegram-канале «БЕТСИТИ Кубок России».

Игра прошла на городском стадионе «Лужники» при заполненных трибунах - свыше 69 тыс. зрителей.

Первый гол в ворота соперника в начале первого тайма забил футболист «красно-белых» Александр Соболев. В начале второго тайма счет сравнял игрок «бело-голубых» Арсен Захарян. На 72-й минуте игры «Спартак» вырвался вперед благодаря году Квинси Промеса.

Последний раз до этого года московский «Спартак» выигрывал Кубок России в 2003 году. Тогда главным тренером команды был Олег Романцев.

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