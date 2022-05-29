РИАМО - 29 мая. На стадионе «Новые Химки» состоялся первый Всероссийский любительский турнир среди женщин с детьми Football mom cup 2022. Первое место заняла команда «Мамы» из Москвы, на втором месте – «Сириус» из Владимира, на третьем - Football mom из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.

Всего в турнире участвовали 16 женских команд из разных регионов. Подмосковье представили 5 команд из Химок, Клина, Жуковского, Железнодорожного (Балашиха) и Домодедова.

«Это первый подобный турнир в Подмосковье. Но я уверен, что это только начало, первая страница в истории и скоро такие турниры станут доброй традицией. Объединятся все города нашего субъекта, и мы сделаем огромный всероссийский фестиваль», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

3-кратная олимпийская чемпионка в фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина поблагодарила женщин за участие в турнире.

«Дорогие участницы, вы не просто играете в футбол, но и взяли на себя такую важную функцию, как распространение этого интересного вида спорта в стране. Вы молодцы! Спасибо вам огромное. Дерзайте, побеждайте себя и в соревнованиях, мечтайте! Интересного дня, хороших игр, массы впечатлений, и чтобы мы чаще встречались», — отметила Роднина.

Женская любительская команда по футболу в Химках появилась только в 2022 году. Участницы предложили провести всероссийский турнир между мамами, которые увлекаются футболом. Администрация Химок поддержала идею.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил президенту РФ Владимиру Путину онлайн-платформу «Спорт Подмосковья», которая помогает жителям записаться в спортивную секцию, найти тренера, посетить массовое спортивное мероприятие.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.