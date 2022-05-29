РИАМО - 29 мая. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе разговора было установлено, что Россия продолжит бесперебойно поставлять природный газ в Сербию, сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора президенты также обсудили вопросы актуальной повестки двусторонних отношений, в том числе расширение торгово-экономического сотрудничества.

Был продолжен обмен мнениями по ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово.

Был подтвержден обоюдный настрой последовательно укреплять стратегическое партнерство между странами.

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