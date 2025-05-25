Главу Гагаузии Гуцул могут отстранить после 2 месяцев ареста

Над руководителем Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул сейчас нависла угроза отстранения от должности, это может произойти после 25 мая из-за ее продолжительного нахождения под арестом, сообщает ТАСС .

Гуцул говорила, что подобная процедура может быть проведена только, если будет согласие Народного собрания Гагаузии (НСГ), у которого она пользуется полной поддержкой. Также политик отметила, что за ее арестом стоят президент Молдавии Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности.

«Это давление сплотило жителей автономии, а также увеличило количество моих сторонников», — подчеркнула Гуцул.

С ней согласен глава НСГ Дмитрий Константинов, который пояснил, что по закону пока башкан Гагаузии не может по каким-либо причинам управлять регионом, то его обязанности исполняет первый заместитель. А отстранение главы возможно только при принятии окончательного решения судебной инстанции, тогда НСГ примет решение о новых выборах.

Также Константинов уточнил, что могут найтись и незаконные решения данного вопроса. Это в Гагаузии также понимают.

Против главы региона в Молдавии возбудили два уголовных дела. В апреле прошлого года Гуцул обвинили в причастности к незаконному финансированию партии «Шор», по которому ее могут приговорить к тюрьме на срок от 6 до 10 лет, а также лишить права занимать определенные госдолжности.

Кроме того, в марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее арестовали в рамках нового уголовного дела, по которому глав региона вменяют нарушения при финансировании избирательной кампании в 2023 году.