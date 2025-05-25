Продажи плюшевых монстров Лабубу в России выросли в 13 раз

В мае продажи плюшевых игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в России выросли в 13 раз по сравнению с апрелем. При этом из-за возросшего числа подделок на рынке средний цек на игрушки снизился в 1,5 раза, сообщает РИА Новости .

Согласно данным аналитиков сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средний чек на плюшевые игрушки составляет 6575 рублей. С 1 по 20 мая продажи игрушек Лабубу в РФ вросли в 13 раз (на 1254%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

При этом средний чек в мае снизился почти на 50% по сравнению с апрелем, когда средняя стоимость игрушки составляла 9305 рублей.

Аналитики отмечают, что популярность Лабубу выросла благодаря соцсетям и трендам кей-поп-культуры. Однако пока нельзя предсказать, насколько долго продлится эта тенденция. Сегодня можно заметить, что средний чек на игрушку-брелок снижается, что может говорить о большом количестве подделок и появлении более доступных аналогов.

Ранее стало известно, что россияне потратили на покупку игрушек Лабубу на Wildberries около 7 млн рублей в мае. В целом продажи выросли в 90 раз по сравнению с мартом