Россияне в мае купили на WB монстриков Лабубу на 7 млн рублей

Россияне потратили на покупку игрушек Лабубу на Wildberries около 7 млн рублей в мае. В целом продажи выросли в 90 раз по сравнению с мартом, сообщает ТАСС .

В первый весенний месяц на WB было продано меньше 100 игрушек Лабубу. При этом за 20 дней мая россияне приобрели уже почти 8 тыс. этих игрушек.

Таким образом, продажи в натуральном выражении выросли на 8000%. Всего в мае игрушек купили на 7 млн рублей.

Продажи Лабубу обогнали продажи «брейнротных». Это еще один тренд с ИИ-персонажами — Бомбардиро Крокодило, Балериной Капучино и т. д. Их в этом году было продано несколько тысяч.

Лабубу — это плюшевая игрушка монстр, ставший актуальный трендом. Ее используют в качестве украшения и вешают на сумки. Представитель Объединенной компании Wildberries & Russ спрогнозировал, что популярность игрушки продержится еще несколько месяцев, а затем пойдет на спад.

Ранее стало известно, что в России скупают подделки монстриков Лабубу за 700 рублей. Настоящая же игрушка стоит сотни долларов.