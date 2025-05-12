Зумеры в восторге: в России скупают подделки монстриков Лабубу

Среди зумеров стала популярна плюшевая игрушка-монстр под названием Лабубу. Ее используют в качестве аксессуара и вешают на сумки. Так как игрушка стоит сотни долларов, в России распространились подделки, сообщает SHOT .

Монстриков Лабубу создал гонконгский художник. Он вдохновлялся скандинавской мифологией. Игрушка сразу же понравилась молодежи, которая ринулась ее покупать с особым энтузиазмом. Причем покупают Лабубу люди старше 20 лет.

Коллекции монстриков уже захватили весь мир, а теперь добрались до России. Их вешают на сумки или одежду, используя в качестве модного аксессуара.

Кроме того, зумеры начали ухаживать за игрушками, ставить им пирсинг, украшать их. Оригинальные игрушки стоят сотни долларов. Однако в России распространились подделки.

Так, например, спрос на монстриков на российских маркетплейсах вырос за последний месяц в 5 раз. Там Лабубу продают всего за 700 рублей.