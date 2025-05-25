«Как крыло самолета»: москвичи возмутились огромными ценами на ягоды

Стоимость 1 кг клубники на столичных прилавках доходит до 2 тыс. рублей, а черешни — почти до 4 тыс. рублей.

По словам поставщиков, высокая стоимость связана с заморозками, которые ударили в Крыму и Краснодарском крае. В результате неблагоприятных погодных условий также пострадали сливы, абрикосы, миндаль и персики ранних сортов.

Шокированные москвичи активно делятся кадрами с ценами на ранние сезонные ягоды в соцсетях. По их мнению, ягоды стоят, «как крыло самолета». При этом эксперты заявляют, что стоимость первых ягод всегда завышена. Цены снизятся к разгару сезона, когда подоспеет новый урожай и подъедет импорт.

Ранее управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко рассказал, когда россиянам следует ждать снижения цен на клубнику.