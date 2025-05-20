Стало известно, когда в России начнет снижаться цена на клубнику

Российские любители клубники и других летних ягод в этом году вынуждены раскошелиться — цены бьют все рекорды из-за погоды, но ситуация изменится в июне, сообщает Life.ru .

В Москве килограмм местной клубники из Крыма и Краснодарского края в среднем продается за 1200 рублей, а турецкий вариант, хоть и дешевле (около 900 рублей), проигрывает во вкусе. Но настоящий шок покупатели испытывают у прилавков с другими ягодами: голубика из Белоруссии тянет на 2500 рублей за килограмм, малина — на 4500, а ежевика и вовсе достигает отметки в 5000 рублей.

Продавцы разводят руками — виной всему майские заморозки, которые повредили урожай даже на юге страны.

«Сейчас клубника только начинает поступать на прилавки, это первые партии из Армении, Краснодара и Крыма, поэтому и стоимость завышена», — пояснил управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.

Однако уже к середине июня ситуация должна измениться. Когда в продажу поступит клубника из Подмосковья и других российских регионов, рынок насытится, и цены могут упасть на 20%.

«Пока что это лакомство для тех, кто готов переплачивать, но скоро ягоды станут доступнее», — сказал Панченко.

Эксперт напомнил что, несмотря на обилие тепличной клубники в магазинах круглый год, настоящий вкус и аромат — только у сезонных ягод. Так что тем, кто не готов платить за клубнику как за деликатес, остается немного подождать — лето все расставит по местам.