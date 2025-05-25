ГИБДД: россияне могут ездить зимой на нешипованной резине

Российские водители в декабре, январе и феврале могут использовать нешипованные шины, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил начальнику ГИБДД Михаилу Черникову разрешить жителям Московского региона и ряду других областей использовать летнюю резину зимой «в связи с аномальными погодными условиями».

Согласно ответу ведомства, запрет на эксплуатацию легковых и грузовых автомобилей без зимних шин в холодное время года связан с особенностями их использования в условиях низких температур и осадков, а также с свойствами материалов изготовления и конструкции. В то же время, нормативные документы не запрещают использование в зимний период всесезонных и нешипованных зимних шин.

В ГИБДД добавили, что вопросы использования зимних шин в достаточной мере регламентированы нормативными актами и не нуждаются в дополнительном регулировании.

Ранее стало известно, что Госдума РФ готовится рассмотреть во втором чтении законопроект, расширяющий полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав. Законопроект также предполагает масштабную цифровизацию процесса оформления медсправок.