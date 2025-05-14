Госдума расширит полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

Согласно новым правилам, водительское удостоверение будет аннулироваться при выявлении медицинских противопоказаний во время медосмотра или диспансеризации. В таком случае водителя направят на внеочередное медицинское обследование, и если диагноз подтвердится, права будут аннулированы. При этом неявка на переосвидетельствование автоматически приведет к такому же результату. Для водителей, которые продолжат управлять автомобилем после аннулирования прав, предусмотрена административная ответственность по статье об управлении без прав со штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

Законопроект также предполагает масштабную цифровизацию процесса оформления медицинских справок. Все водительские медкомиссии планируют подключить к единой базе Минздрава, а сами медсправки перевести в электронный формат. Это позволит автоматически передавать данные в ГИБДД без необходимости предоставления бумажных документов со стороны водителей. Комитет Госдумы по транспорту уже провел предварительное обсуждение этих изменений.

Новые меры направлены на повышение безопасности дорожного движения за счет своевременного отстранения от управления транспортными средствами лиц, состояние здоровья которых представляет потенциальную опасность для других участников движения.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за непропуск карет скорой помощи.