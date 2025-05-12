В Госдуму внесли законопроект о лишении прав за непропуск машины скорой помощи

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи, сообщает РИА Новости .

Предлагается ввести административную ответственность в виде административного штрафа в размере от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 2 лет.

По словам авторов инициативы, в последнее время участились случаи непредоставления преимущества именно в движении машинам скорой помощи.

Ранее в ДТП с машиной скорой помощи, которая на улице Кировоградской врезалась в остановочный павильон, пострадало четыре человека: трое медиков, находившихся внутри автомобиля, и еще один гражданин, стоявший на остановке.