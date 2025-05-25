В Москве жители новостройки случайно нашли майнинговую ферму в доме

В Москве жители новостройки случайно обнаружили в доме майнинговую ферму, из-за которой переплата за услуги ЖКХ составила более 4 млн рублей за полгода, сообщает Mash .

Инцидент произошел в ЖК «Дискавери» на Беломорской улице. В течение нескольких месяцев жители дома сталкивались с проблемой некорректных счетов за электроэнергию. Вместо привычных 9 тыс. рублей им приходилось платить 15 тыс. При этом общедомовое потребление за полгода выросло на 40%.

В ходе собственного расследования жильцы дома вышли на нежилое помещение, расположенного на первом этаже многоэтажки. По словам местных айтишников, неизвестные организовали там мощную майнинговую ферму. Все оборудование было подключено к общедомовой сети, поэтому расход электроэнергии распределялся между всеми жильцами. В настоящее время ведется розыск владельца майнинговой фермы.

Ранее россиянам рассказали о наказании за майнинг криптовалют в квартирах. С ноября прошлого года майнинг криптовалют в жилых помещениях запрещен законом.