РИАМО - 29 мая. Средства противовоздушной обороны России сбили штурмовик Су-25 ВСУ, это произошло в небе над Днепропетровской областью, сообщает Nation News.
Также в нескольких районах в ДНР были уничтожены 4 украинских беспилотника.
Ранее Минобороны страны заявило, что российские войска уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге с помощью ракет большой дальности.
Спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля по приказу главы государства Владимира Путина.
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