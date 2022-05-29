РИАМО - 29 мая. Средства противовоздушной обороны России сбили штурмовик Су-25 ВСУ, это произошло в небе над Днепропетровской областью, сообщает Nation News.

Также в нескольких районах в ДНР были уничтожены 4 украинских беспилотника.

Ранее Минобороны страны заявило, что российские войска уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге с помощью ракет большой дальности.

Спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля по приказу главы государства Владимира Путина.

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