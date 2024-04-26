В деревне Радумля городского округа Солнечногорск очистят пруд. Пруд используется жителями для отдыха на береговой линии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители деревни Радумля обратились в администрацию округа с просьбой очистить пруд в микрорайоне Механического завода № 1 и территорию вокруг него. На место выехали начальник управления ЖКХ по городскому округу Солнечногорск Владимир Щур, начальник отдела экологии Управления ЖКХ и экологии администрации округа Александр Захаров и руководитель ТУ Пешковское Василий Зибарев.

Представители администрации осмотрели водный объект и прилегающую к нему территорию, а также обсудили план мероприятий в рамках общеобластного субботника, который пройдет 27 апреля. В наведении порядка примут участие не только жители деревни Радумля, но и представители администрации и комитета Управления культуры.

«Будут проведены работы по уборке бытовых отходов, мусора вдоль береговой линии, в акватории водоема и близлежащей территории», — сказал начальник отдела экологии Управления ЖКХ и экологии администрации округа Александр Захаров.

Пруд в деревне Радумля не предназначен для купания и не является пожарным водоемом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в каждом городе региона проводят работы по благоустройству.

«И Подольск, и Балашиха, и Серпухов. У нас нет города, где бы не велось благоустройство. Где-то мы делаем фонтан, как в Электростали, где-то уже сделали фонтан, как в Пущино, но там приступаем к благоустройству прилегающего лесопарка», — отметил глава региона.