Более 4,7 тыс домов Подмосковья газифицировали в 2024 г в рамках соцгазификации

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества. Теперь провести газ бесплатно смогут владельцы дачных участков. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Программа социальной газификации успешно себя зарекомендовала в Московской области, жители активно пользуются возможностью бесплатного подключения. Только за первый квартал 2024 года газ был проведен и запущен в 4 738 домах», — сказал председатель Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы Игорь Коханый.

«Президентом РФ было дано поручение, чтобы к программе смогли подключиться и садоводческие товарищества. Безусловно, мера будет востребованной в Московской области, учитывая, что многие семьи предпочитают жить за городом круглый год. Всего в Московской области насчитывается порядка 12 тыс. СНТ», — подчеркнул Коханый.

Он также пояснил, что провести газовые сети бесплатно до границ земельных участков можно будет в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. При этом решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол — приложен к заявке о подключении. Заявка о подключении может быть подана как собственником домовладения, так и председателем СНТ.

Председатель Комитета также напомнил, что для ряда льготных категорий граждан в рамках социальной газификации предусмотрена дополнительная льгота — оплата газового оборудования до 80 тыс. рублей и работ по газификации дома.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.