Бассейн для гидрореабилитации появится в центре «Дельфиненок» в Ленобласти
В Ленинградской области возведут бассейн для гидрореабилитации. Местные жители поддержали идею строительства еще в 2020 году, после чего проект одобрил лично губернатор Александр Дрозденко, сообщает Агентство Бизнес Новостей.
Бассейн построят в Тосненском районе на базе социально-реабилитационного центра «Дельфиненок». Помощь в возведении объекта окажет комитет по социальной защите населения Ленобласти.
Активный процесс возведения бассейна стартовал в 2023 году. Сперва эксперты демонтировали старый корпус, после чего согласовали работу с ресурсоснабжающими компаниями и начали проектирование.
К постройке бассейна для гидрореабилитации привлечена команда профессионалов узкой специализации.