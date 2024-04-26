Бассейн для гидрореабилитации появится в центре «Дельфиненок» в Ленобласти Здравоохранение сегодня в 14:05

В Ленинградской области возведут бассейн для гидрореабилитации. Местные жители поддержали идею строительства еще в 2020 году, после чего проект одобрил лично губернатор Александр Дрозденко, сообщает Агентство Бизнес Новостей.