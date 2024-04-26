Можно ли жарить шашлык, разводить костер и сжигать мусор на даче: правила и штрафы

Как правильно разводить костер и сжигать мусор на даче

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До 2023 года разводить костер на своем участке можно было, только если расстояние до любых построек составляло не менее 50 метров. В 2023 году постановлением правительства РФ от 24.10.2022 № 1885 были внесены изменения в правила противопожарного режима в Российской Федерации. Изменения уточнили расстояние и методы сжигания мусора и установки мангала.

Так, теперь в частном секторе, на дачах и в СНТ открытый огонь можно разводить, если расстояние до любой постройки не менее 15 метров. При этом сжигать мусор можно открытым способом или в бочке. Открытым способом разрешено разводить костер в яме, котловане или рве глубиной не менее 30 сантиметров. Диаметр такой ямы не должен превышать одного метра.

Сжигать мусор можно в закрытой емкости, например, в бочке. В этом случае до построек должно быть не менее 7,5 метров, а бочка должна быть металлической с твердым основанием и объемом более одного кубометра.

При разведении огня он всегда должен оставаться в зоне видимости, и до завершения горения покидать место разведения костра нельзя. Важно все потушить и исключить тление. Территория вокруг костра должна быть расчищена от сухой травы и деревьев.