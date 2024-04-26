Можно ли жарить шашлык, разводить костер и сжигать мусор на даче: правила и штрафы
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В материале РИАМО рассказываем, как на дачном участке можно разводить костер, что можно сжигать и где должны находиться первичные средства пожаротушения.
Как правильно разводить костер и сжигать мусор на даче
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До 2023 года разводить костер на своем участке можно было, только если расстояние до любых построек составляло не менее 50 метров. В 2023 году постановлением правительства РФ от 24.10.2022 № 1885 были внесены изменения в правила противопожарного режима в Российской Федерации. Изменения уточнили расстояние и методы сжигания мусора и установки мангала.
Так, теперь в частном секторе, на дачах и в СНТ открытый огонь можно разводить, если расстояние до любой постройки не менее 15 метров. При этом сжигать мусор можно открытым способом или в бочке. Открытым способом разрешено разводить костер в яме, котловане или рве глубиной не менее 30 сантиметров. Диаметр такой ямы не должен превышать одного метра.
Сжигать мусор можно в закрытой емкости, например, в бочке. В этом случае до построек должно быть не менее 7,5 метров, а бочка должна быть металлической с твердым основанием и объемом более одного кубометра.
При разведении огня он всегда должен оставаться в зоне видимости, и до завершения горения покидать место разведения костра нельзя. Важно все потушить и исключить тление. Территория вокруг костра должна быть расчищена от сухой травы и деревьев.
Можно ли жарить шашлыки на даче и готовить на мангале
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Конечно, можно жарить шашлыки и готовить на мангале или печи.
Мангал, гриль или барбекю можно устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от построек. Важно, чтобы вокруг на расстоянии двух метров не было никаких горючих материалов. В постановлении нет указания на размеры и качество мангалов.
Что можно и что нельзя сжигать на своем участке
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На своем участке можно сжигать:
- изделия из бумаги и картона,
- скошенную траву, листья и ветки,
- пиломатериалы без лака и краски,
- отходы от фруктов и овощей.
Нельзя устраивать пал травы и тем более оставлять ее тлеющей без присмотра. Всю прошлогоднюю траву нужно собрать и сжечь в яме или бочке.
Нельзя сжигать на даче и в частном доме горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, взрывоопасные вещества и материалы, жечь резину в любом виде, в том числе обувь, полиэтилен, предметы из стекла, металла и лакокрасочные изделия, в целом, все, что выделяет при горении токсичные вещества.
Правила безопасности при разведении костра на дачном участке
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- Важно помнить, что разводить костер нельзя в ветреную погоду и всегда нужно соблюдать разумные меры предосторожности. Так, рядом с ямой, в которой сжигается мусор, нужно держать металлический лист, которым можно накрыть огонь. Кроме того, на участке в доступном месте должны быть первичные средства тушения – вода, лопата, песок или огнетушитель. Огонь никогда нельзя оставлять без присмотра и всегда нужно держать под рукой мобильный телефон, чтобы при необходимости вызвать пожарных.
- Важно правильно пользоваться жидкостью для розжига – наливать ее так, чтобы она попадала непосредственно в костер, емкость была целой и не протекала. Лучше использовать жидкости в небольших емкостях по 0,2-0,5 л. Жидкость нужно наливать заранее до разведения огня, если она попала на руки или одежду, то нужно сначала вымыть руки и сменить одежду и только потом приступать к разведению огня.
- Поджигать лучше каминными спичками или скрученным листом бумаги, так меньше рисков получить ожог. Нельзя давать детям разжигать костер. Даже если вы хотите их научить правильно это делать, нужно стоять рядом и помогать, а непосредственно поджигание взять на себя.
- Вокруг источника огня не должно быть ничего легковоспламеняющегося, в том числе и жидкости для разжигания. После того, как все прогорит, яму или бочку нужно залить водой и убедиться, что дыма нет. Важно проследить, чтобы угли в мангале перестали тлеть.
- Если на даче есть баня, нужно проследить, чтобы печь и парилка были исправны, а материалы при постройке использовать противопожарные. Обязательно место вокруг печи и дымоход должны быть заизолированы противопожарными материалами и иметь систему охлаждения.
- Главное, находясь на отдыхе, не увлекаться спиртными напитками и сохранять адекватность, чтобы вовремя и правильно среагировать в случае пожара.
Штрафы за нарушение пожарной безопасности на дачном участке
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За нарушение норм пожарной безопасности сначала могут вынести предупреждение, а при повторном нарушении выпишут штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Если нарушение произошло в период противопожарного режима, то штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей. В Московской области с 1 апреля действует специальный противопожарный режим.
Если же в результате пожара причинен материальный ущерб либо пострадали люди, то наступает уголовная ответственность.
Куда в Московской области сообщить о нарушениях пожарной безопасности
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Сообщить о нарушении требований пожарной безопасности можно в ближайшее территориальное управление МЧС, адрес которого можно найти на сайте. Можно обратиться в администрацию поселения или СНТ, написать заявление местному участковому.
Кроме того, если соседи жгут покрышки и мусор, выделяющий токсичные вещества, обратиться с жалобой можно в Роспотребнадзор.
Если обращение не дали результата, то следует писать в прокуратуру и обращаться в суд.