Установлена личность утопленника в Нескучном саду Москвы

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SHOT: утопленник в Нескучном саду оказался без вести пропавшим парнем

Осведомленный источник рассказал, что тело утопленника, приплывшего в Нескучный сад, принадлежит 22-летнему парню, который приехал в Москву 27 марта на заработки из Сосногорска Республики Коми, пишет Telegram-канал SHOT .

Родственники 22-летнего Егора К. сообщили, что он перестал выходить на связь с 7 апреля

Последний раз он общался с сестрой, попросил занять 1 тыс. рублей и пропал. По словам семьи погибшего, он не злоупотреблял алкоголем.

Предварительная причина смерти — асфиксия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Первыми тело в реке заметили охранники Нескучного сада, которые вызвали спасатели и полицию. Стражи порядка осмотрели труп на Пушкинской набережной.