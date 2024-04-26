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В Нескучном саду в Москве выловили тело утопленника

В Москве у Пушкинской набережной утонул человек. Утопленника вылавливали спасатели, которых вызвала охрана Нескучного сада, сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

Сотрудники Нескучного сада позвонили в экстренные службы в 09:40 пятницы, 26 апреля. Подоспевшие спасатели нашли в местных водах утонувшего человека. Тело подняли на поверхность, личность погибшего устанавливается.

На месте происшествия в Нескучном саду работали полицейские, сотрудники скорой помощи и дежурная служба поисково-спасательной станции «Крымский мост». Детали и обстоятельства гибели утопленника выясняются.

Несколько дней назад мальчик едва не утонул в джакузи в фитнес-клубе на западе Москвы.