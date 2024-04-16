Прокуратура: мальчик чуть не утонул в джакузи в фитнес-клубе на западе Москвы

Мальчик чуть не утонул в джакузи в одном из фитнес-центров на западе столицы. Ребенок доставлен в больницу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в фитнес-клубе на улице Федосьино в районе Ново-Переделкино. 12-летний мальчик, находясь в джакузи, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. Ребенка спас инструктор. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее школьника госпитализировали в психбольницу после нападения с ножом на мать. 12-летний мальчик не хотел делать домашнее задание.