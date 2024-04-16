Пятиклассника увезли в психбольницу после попытки зарезать мать из-за уроков

SHOT: школьника госпитализировали в психбольницу после нападения с ножом на мать

Ученик пятого класса настолько не хотел делать домашнее задание, что напал с ножом на собственную мать. 12-летнего мальчика госпитализировали в психиатрическую больницу, сообщает SHOT .

Вечером 14 апреля 29-летняя мать заставляла сына делать уроки. В какую-то секунду ребенок взбесился и взялся за холодное оружие.

Подросток схватил на кухне и нож и начал угрожать матери. Он заявил, что убьет сначала себя, а потом ее. Перепуганная женщина вызвала скорую помощь и полицию.

Мальчика госпитализировали в психбольницу. Специалисты обследуют ребенка, чтобы выявить наличие отклонений. Ситуацию взяла на контроль подмосковная полиция.

Ранее в Москве шестиклассница попыталась покончить с собой после ссоры с отчимом. Тот в порыве злости разбил ее планшет.