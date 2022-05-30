РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мая. В большом зале ДК «Яуза» городского округа Мытищи в понедельник состоится отчетный концерт «Точка творчества», уходящий 29-й творческий сезон носил именно такое название. Об этом сообщается на сайте администрации горокруга.

Начало концерта в 18:30.

Зрителей ждут творческие номера сразу от нескольких коллективов Дворца культуры. На одной сцене объединятся «Гимназия» и хор «Россиянка», «S’Aнаре» и «TRAFFIC», «Созвучие» и «Альтеро» и другие.

Вход на концерт свободный. Адрес ДК «Яуза»: Мытищи, ул. Мира, д. 2А.

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