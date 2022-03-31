РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 мар. В ночь на четверг стартуют продажи путевок по акции в детские оздоровительные лагеря, родители ребят из Щелкова смогут вернуть половину стоимости за отдых, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Оплату произвести можно будет только банковской картой «Мир». При этом карта не обязательно должна принадлежать родственнику. Кешбэк составит 50% от стоимости каждой путевки, но не более 20 тыс. рублей. Деньги поступят на карту «Мир» в течение 5 дней с момента покупки тура.

Компенсации положены за путевки в стационарные лагеря круглосуточного пребывания, независимо от того, является лагерь государственным или нет. Также нет никаких ограничений по географии. Количество поездок на одного ребенка не ограничено. Сезон детских лагерей стартует 1 мая.