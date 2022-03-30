РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. В среду на встрече с главой Люберец Владимиром Ружицким, администрацией горокруга и службами жителей распределяли по темам вопросов, передает корреспондент портала «РИАМО в Люберцах».

В гимназии №20 организовали отдельные тематические столы, за которыми сидели заместители главы и соответствующие службы. Больше всего обращений поступило по социальным темам, вопросам благоустройства и дорог.

«Разные были форматы. Мы встречались и в школах, и в ДК, и на улице в летний период. Когда я веду встречи один – понятно, что в зале присутствуют мои заместители – когда задают вопросы, то я на них отвечаю. Но люди до конца не видят работу заместителей», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что такой формат позволяет жителям общаться с заместителями напрямую.