РИАМО - 30 мар. В Московской области в первом квартале 2022 года были заменены 150 лифтов. Всего лифтовой парк региона насчитывает более 54 тыс. лифтов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

До конца года в регионе планируется заменить еще 800 лифтов. По программе капремонта в 2021 году в Подмосковье было заменено около 1,2 тыс. лифтов в многоквартирных домах.

«В первую очередь в программу капитального ремонта включаются те лифты, срок эксплуатации которых достигает 25 лет. В Подмосковье все лифты с истекшим сроком эксплуатации уже заменены – это порядка 12 тысяч лифтов», – добавил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он отметил, что рисков по импортозамещению комплектующих оборудования в лифтах нет: все новые лифты изготовлены в России и Белоруссии. Почти все комплектующие для них изготавливаются в Московском регионе на Щербинском лифтовом заводе и «Евролифтмаш-Лыткарино».

Новые лифты отличаются высокой комфортностью и безопасностью, сохраняют энергию и имеют антивандальные свойства.

«Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены «умными датчиками», отвечающими за безопасность», – добавил гендиректор Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Валерий Николов.

Специалисты заменяют устаревшее оборудование таким образом, чтобы жители максимально не ощущали дискомфорт, в частности, это касается замены парных кабин лифтов. В то время, когда рабочие устанавливают одну кабину, вторая продолжает работать.