ПСБ: золотая монета «Георгий Победоносец» стала самой популярной у россиян
В марте–апреле интерес россиян к золотым инвестиционным монетам заметно увеличился по сравнению с началом текущего года. Это связано с ростом цен на золото на мировых рынках, сообщает РИА Новости.
«В марте розничные клиенты банка приобрели около 10 тыс. золотых монет, что соответствует совокупному объему покупок за январь–февраль. Наиболее востребованной остается золотая монета „Георгий Победоносец“ номиналом 50 рублей», — рассказали в пресс-службе банка ПСБ.
В кредитной организации подчеркнули, что в течение всего 2024 года клиенты осуществили более 80 тыс. сделок по приобретению инвестиционных монет.
В ПСБ добавили, что на фоне положительной динамики цен на золото банк ожидает рост спроса на инвестиционные инструменты из драгметаллов до конца текущего года.
Ранее стало известно, что подростки открыли около 3 тыс. брокерских счетов в «СберИнвестициях» в I квартале текущего года. Еще почти 3 тыс. заявок на открытие счета ожидают согласие родителей.