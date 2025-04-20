ПСБ: золотая монета «Георгий Победоносец» стала самой популярной у россиян

В марте–апреле интерес россиян к золотым инвестиционным монетам заметно увеличился по сравнению с началом текущего года. Это связано с ростом цен на золото на мировых рынках, сообщает РИА Новости .

«В марте розничные клиенты банка приобрели около 10 тыс. золотых монет, что соответствует совокупному объему покупок за январь–февраль. Наиболее востребованной остается золотая монета „Георгий Победоносец“ номиналом 50 рублей», — рассказали в пресс-службе банка ПСБ.

В кредитной организации подчеркнули, что в течение всего 2024 года клиенты осуществили более 80 тыс. сделок по приобретению инвестиционных монет.

В ПСБ добавили, что на фоне положительной динамики цен на золото банк ожидает рост спроса на инвестиционные инструменты из драгметаллов до конца текущего года.

Ранее стало известно, что подростки открыли около 3 тыс. брокерских счетов в «СберИнвестициях» в I квартале текущего года. Еще почти 3 тыс. заявок на открытие счета ожидают согласие родителей.