По итогам I квартала текущего года, подростки открыли около 3 тыс. брокерских счетов в «СберИнвестициях». Еще почти 3 тыс. заявок на открытие счета ожидают согласие родителей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным «СберИнвестиций», за отчетный период в объеме покупок у подростков преобладали акции с чистым притоком инвестиций в 5 млн рублей. На втором месте — корпоративные облигации с фиксированным купоном, куда вложили 1,1 млн рублей.

Молодые инвесторы предпочитают акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа, «Интер РАО», «Роснефти», «ИКС 5», «Яндекса», «Татнефти», Мосбиржи, СПБ Биржи и ВТБ.

Исследование банка показало, что самые активные молодые инвесторы — подростки из Московской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской областей и Петербурга. Треть из них открывает брокерский счет в 14 и 17 лет, четверть — в 15, а 15% — в 16.

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