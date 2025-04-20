Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Глава государства Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным были на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Праздничную службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», — отметил президент.

Он подчеркнул, что РПЦ и другие христианские конфессии имеют большую и вдохновляющую роль. Они укрепляют согласие в обществе и взаимопонимание между людьми. Также они занимаются воспитанием детей, упрочением семейных ценностей.

В 2025 году православная Пасха отмечается 20 апреля, в один день с католической.