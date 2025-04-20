Московские промышленники объединяются ради добрых дел

Предприятия столицы заслуженно ассоциируются не только с передовыми технологиями и высококачественной продукцией, но и с активной социальной позицией. 20 апреля в России отмечается Национальный день донора, и столичные производители традиционно становятся активными участниками этого важного социального движения, сказал министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Промышленный сектор столицы демонстрирует впечатляющие результаты и в производственной сфере, и в области социальной ответственности. Исторически сложившиеся традиции донорского движения на столичных предприятиях продолжают развиваться: каждый участник благородной инициативы вносит весомый вклад в спасение человеческих жизней. Даже в эпоху передовых медицинских технологий донорская кровь не имеет полноценной альтернативы, поэтому регулярные донорские акции на предприятиях сохраняют особую значимость», — подчеркнул Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Работники столичных заводов и фабрик сдают кровь как в специализированных медицинских центрах, так и в рамках корпоративных акций прямо на производственных площадках.

Например, сотрудники одного из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — активные участники всероссийской гуманитарной акции по сдаче крови. 20 сотрудников предприятия — почетные доноры России, у некоторых из которых более 80 донаций.

Более шести лет Центр Хруничева — постоянная площадка проведения Дня донора для всех желающих. Четыре раза в год специалисты предприятия участвуют в акции — с 2019 года более 2,1 тысячи человек сдали более 984 тысячи литров крови. 27 февраля 2025 года на предприятии прошел очередной День донора, в котором приняли участие свыше 100 сотрудников.

На предприятии по производству систем управления для ракетно-космической техники АО «НПЦАП им. академика Н. А. Пилюгина» корпоративные Дни донора проводятся более 30 лет. За это время в акциях приняли участие свыше 10 тысяч человек. Организацией регулярных акций занимается расположенная на территории завода медицинская санитарная часть. Последняя донорская акция состоялась 10 марта 2025 года, в ней приняли участие 130 сотрудников, которые сдали около 46 литров крови.

Донорское движение разработчика авиационно-космической направленности НПО «Молния» развивается почти два года, но за это время компания провела более пятнадцати донорских акций. Благодаря этому удалось собрать более 20 литров крови.

На московском предприятии «Щербинский лифтостроительный завод» подобные мероприятия проходят четыре раза в год. В феврале 2025 года здесь прошел первый в этом сезоне корпоративный День донора, который побил рекорд по количеству участников — 80 человек. В результате было собрано 36 литров донорской крови, что позволит спасти десятки жизней.

Традиция донорства является особой гордостью предприятия по производству и послепродажному обслуживанию газотурбинных авиационных двигателей ММП имени В. В. Чернышева, входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию. Более 250 сотрудников регулярно сдают кровь, причем многие из них удостоены звания «Почетный донор». Ежегодно работники предприятия совершают свыше тысячи донаций, внося неоценимый вклад в развитие донорского движения столицы.