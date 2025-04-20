Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Пасхой

«В этот светлый день, наполненный верой и надеждой, мы празднуем победу добра и жизни, вспоминаем о вечных ценностях: любви, милосердии и прощении», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он пожелал жителям Подмосковья, чтобы в их домах всегда царила атмосфера тепла и уюта, а еще губернатор пожелал всем крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия.

В этом году православная Пасха отмечается 20 апреля, в один день с католической.