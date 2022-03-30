РИАМО - 30 мар. Спокойная и прохладная погода в Москве сменится ненастьем и снегопадом, сообщается на сайте «Метеовести».

К резкому изменению погодных условий приведет обострение атмосферного фронта, пересекающего всю Европу.

Он разделит арктический холод и средиземноморское тепло. За счет больших контрастов температуры будут обостряться волновые образования, в результате в центральной части России могут выпасть обильные осадки и усилится ветер.

Так, в столице уже 31 марта усилится восточный ветер и пойдет мокрый снег. Ночью температура будет держаться в диапазоне от минус 6 до минус 4 градусов и слегка подниматься в светлое время суток до плюс 1 – плюс 3 градусов.

В Подмосковье температура также будет сменяться от минус 9 – минус 4 градусов до минус 1 – плюс 4 градусов.

С приходом апреля в Москве усилится борьба тепла и холода: порывы ветра будут достигать 15 м/с, а выпадение мокрого снега усилится. Согласно расчетам, к концу недели в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков.

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