Не потерять в деньгах: почему выгодно идти в отпуск в октябре

Преподаватель вуза, эксперт-экономист Игорь Балынин заявил, что выгоднее всего в конце года идти в отпуск в октябре: в этом месяце больше всего рабочих дней, за них можно получить больше выплату, сообщает «Царьград» .

Ноябрь же предлагает менее выгодные условия, имея всего 19 рабочих дней из 30. В декабре количество рабочих дней составляет 22 при 31 календарном дне.

Для иллюстрации своей точки зрения Балынин представил расчеты, исходя из зарплаты в 72 тыс. рублей. В этом случае среднедневной заработок составляет 2158 рублей.

Октябрь: выплата отпускных — 30,2 тыс. рублей, а зарплата за оставшиеся рабочие дни — 40,7 тыс. рублей. Общая сумма — около 70,9 тыс. рублей. Ноябрь: отпускные составят 30,2 тыс. рублей плюс зарплата в размере 37,9 тыс. рублей. Общая сумма: ориентировочно 68,1 тыс. рублей. Декабрь: отпускные — 30,2 тыс. рублей, заработная плата — 39,3 тыс. рублей. Итого приблизительно 69,5 тыс. рублей.