РИАМО - 30 мар. Президент России Владимир Путин объяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу причину перехода на рубли при оплате экспортного газа. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин и Шольц провели телефонные переговоры.

Российский лидер заявил, что решение о рублевых расчетов было принято потому, что страны-члены Евросоюза заморозили валютные резервы Центробанка РФ. Это идет вразрез с международным правом.

При этом Путин подчеркнул, что использование рублей вместо долларов и евро не должно привести к ухудшению контрактных условий для зарубежных потребителей. Путин и Шольц договорились дополнительно проконсультироваться с экспертами.

Ранее Шольц заявлял, что немецкие компании будут и дальше производить оплату за российский газ в евро, так как это определено действующими контрактами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщал, что список товаров, экспортируемых за рубли, может быть расширен. Сейчас в мире есть страны, которые проявляют взаимный интерес к расчетам в нацвалютах.