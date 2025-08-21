Россиянам рассказали, когда нужно менять аккумулятор в машине

Примерный срок службы аккумулятора — 3 года, либо порядка 130 тыс. км пробега — это цифры, когда пора задуматься о его замене. Следить за состоянием аккумуляторов можно по тому, насколько быстро они теряют заряд, сообщил РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Я каждый раз покупаю новые автомобили и езжу на них 4–5 лет, но через 3 года начинаю думать о замене (аккумулятора — ред.). Думаю, что к 100–130 тыс. км пробега надо подумать над тем, чтобы поменять аккумулятор. Это будет разумно», — сказал Попов.

Он добавил, что нынешние аккумуляторы не проверишь ареометром. Поэтому содержимое, состояние аккумулятора и все остальное можно контролировать только по тому, как быстро он теряет заряд и какой конкретно пробег он пережил.

«В современном автомобиле в 99% случаев стоит необслуживаемый аккумулятор, его состояние никаким образом невозможно контролировать по плотности электролита, потому что основным показателем состояния аккумулятора является плотность электролита. В заряженном состоянии она должна быть для нормальных погодных условий — 1,27; для минусовой температуры — чуть-чуть повыше, 1,29; для жаркой погоды может быть более разряженная — 1,24–1,25», — рассказал эксперт.