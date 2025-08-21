Дождливая и ветреная погода ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и Москве в четверг пройдет небольшой дождь, местами умеренный, температура составит плюс 15 — плюс 17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Юго-западный с переходом на северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 7 — плюс 9 градусов, днем 22 августа ожидается плюс 14 — плюс 16. Сохранится дождь.