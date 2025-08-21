Дождливая и ветреная погода ожидается в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и Москве в четверг пройдет небольшой дождь, местами умеренный, температура составит плюс 15 — плюс 17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.