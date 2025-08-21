Экскурсию по Никольскому храму Пушкино проведут 22 августа

Центральная библиотека Пушкино продолжает знакомить пушкинцев с духовно-историческими местами родного города и приглашает на экскурсию в Никольский храм. Проведет её протоиерей Роман Хохлов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Село Пушкино, что на реке Уче, в 1585 году принадлежало митрополичьему, а затем патриаршему дому. В том же году была построена деревянная церковь во имя святителя Николая. Она несколько раз перестраивалась, горела. По этой причине и было решено построить каменный храм во имя Николы Чудотворца», — анонсируют организаторы увлекательный рассказ о рождении Храма.

Никольскому храму в Пушкино насчитывается порядка 330 лет — это старейший храм города. Церковь закрывалась только на семь лет с июня 1940 до июля 1947 г, всё остальное время службы не прерывались. Храм полон уникальных святынь, большая часть которых датируется 17 веком.

После посещения храмовой территории все желающие смогут продолжить прогулку. Инициаторы экскурсии предлагают пройти пешком от холма над рекой Учей к дому Армандов. Встреча назначена у ворот Никольского храма 22 августа в 12:00. Возрастной ценз — 6+. Добраться до Храма от станции Пушкино можно на автобусе № 22, № 40 или № 41 до остановки «Ивантеевский поворот», далее пешком около 200 метров по Ярославскому шоссе до дома № 34 (Никольский храм).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.