В Жуковском пройдет флешмоб ко Дню Государственного флага России

22 августа в городском округе Жуковский будет проходить флешмоб, посвященный Дню Государственного флага России. Флешмоб состоится в сквере перед ходом в Жуковский городской парк в 12:00, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Флешмоб «Цвета единства» организуют активисты жуковского отделения «Молодой Гвардии» совместно с другими молодежными организациями. В рамках акции участники выстроятся в форме границ России, держа в руках разноцветные шарики, символизирующие единство и разнообразие нашего народа.

Для участия во флешмобе ко Дню Государственного флага России необходимо зарегистрироваться по ссылке (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejVRtV2zsU2XyU2Ep6CensODV23v7yyS4y6pTiQgKBJFj2uw/viewform), чтобы вместе создать уникальную картину нашей страны.

«Приглашаю жителей и гостей города присоединиться к этому мероприятию!» — добавил глава городского округа Жуковский Андроник Пак в своем телеграмм-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.