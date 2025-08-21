Брынцалов: триколор объединяет прошлое, культуру и идеалы России

Председатель Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов напомнил о Дединове как родине российского триколора и поздравил жителей с Днем государственного флага.

«Более трех веков назад началась история триколора, который сегодня является одним из главных официальных символов России. Гордимся тем, что подмосковное село Дединово муниципального округа Луховицы считается не только колыбелью отечественного флота, но и родиной нашего триколора», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что именно здесь на первом российском военном корабле «Орел» в 1669 году был поднят флаг, символизирующий государственную принадлежность судна. Это стало важным шагом в утверждении России в качестве суверенного европейского государства.

«В нашем флаге отражено все то, что нас объединяет — великое прошлое, богатая культура и высокие идеалы, которые мы защищаем. Белый цвет — чистота и свобода. Синий — вера и сплоченность. Красный — мужество и самоотверженность тех, кто в разные времена сражался за родную землю», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Брынцалов указал на то, что при виде триколора сердца россиян неизменно наполняются гордостью.

«А также уважением к предкам и великой стране, в которой мы живем. И пусть всегда наши поступки будут продиктованы любовью к Отечеству. С праздником — c Днем государственного флага России!» — заключил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что от каждого человека зависит, какой будет Россия и какие ценности будут передаваться из поколения в поколение.

«Особая благодарность тем, кто на передовой, их семьям и всем, кто сейчас проявляет стойкость. Поддерживая друг друга, мы справимся с любыми вызовами», — сказал Воробьев.

22 августа в стране отмечается День Государственного флага РФ. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный флаг, заменивший в качестве госсимвола красное полотнище с серпом и молотом.