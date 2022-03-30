РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Почти 5 тонн гуманитарной помощи из Балашихи отправили в город Харцызск Донецкой народной республики, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

«Наша общественная палата вместе с коллегами из Подмосковья и ОНФ передали еду, сладости, игрушки и средства личной гигиены в детский дом. Часть помощи отправилась в роддом и роздана обычным жителям с детьми в городе», - написал Юров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что всего в Балашихе работают пять пунктов сбора гуманитарной помощи: в Ледовом дворце им. Ляпкина (ул. Парковая,2), в местном отделении «Единой России» (ул. Парковая, 7), в городской Общественной палате (проспект Ленина, 7/1), а также в Гидрометеорологическом техникуме в микрорайоне Кучино (ул. Гидрогородок,3) и на стадионе «Орион» в Железнодорожном (Ул. Пионерская, 1а). Они открыты с 8:00 до 22:00 в будние дни, с 10:00 до 21:00 в выходные.