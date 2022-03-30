РИАМО - 30 мар. Благотворительный хоккейный матч «ZаМир» прошел в Ледовом дворце «Витязь» в Чехове между «Легендами хоккея» и командой из ДНР. Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу команды «Легенды хоккея», передает корреспондент РИАМО.

Благотворительный хоккейный матч «ZаМир» был организован подмосковным отделением партии «Единая Россия» для поддержки военнослужащих, участвующих в специальной операции на территории Украины.

В состязании приняли участие хоккеисты команды «Легенды хоккея» и сборная из депутатов Госдумы, глав городских округов и предпринимателей. В матче также сошлись хоккеисты-юниоры из Донецкой народной республики, выступающие за клуб «Донецк».

«Ощущение отличное! Я долго ждал, чтобы выйти на лед с легендами. До этого такого никогда у меня не было. Разница Донецка с центральной частью России – здесь намного спокойнее и нет ощущения, что в любой момент может случиться что-то страшное», – сказал участник хоккейного клуба «Донецк» Марк Каменский.

Юноша добавил, что хоккеем он занимается около 9 лет и намерен стать профессиональным спортсменом.

Для зрителей состязания провели развлекательную программу, а также на событии выступила кавер-группа «PE-band». Собранные в рамках благотворительного матча деньги пойдут на нужды беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Юных хоккеистов из детско-юношеской спортивной школы №7 города Донецк включили в состав команды легенд, которые сошлись в матче против команды депутатов и предпринимателей.

«Сейчас буду играть с легендами хоккея СССР. Это для меня большая честь, этот момент я запомню на всю оставшуюся жизнь», – рассказал участник хоккейного клуба «Донецк» Борис Деньгин.

Он рассказал, что начал заниматься хоккеем в 5 лет. Он очень хотел играть в команде «Донбасс», но с началом боевых действий ледовую арену, где он тренировался, уничтожили бомбардировками.

«Началась война, я впервые выехал в Москву, где встретился с легендой советского хоккея Фетисовым», – добавил Деньгин.

По словам юноши, он хочет стать профессиональным хоккеистом. Он проходил обучение, чтобы стать стоматологом, но не смог продолжить учебу из-за боевых действий на Донбассе.