«Гойда», «кринж» и «хайп»: какие слова могут разрешить на ЕГЭ

Филолог и эксперт русской литературы Алиса Маслина, комментируя возможность использования слова «гойда» в сочинениях ЕГЭ при корректном контексте, рассказала, что вокруг него развернулось немало дискуссий и споров, однако его корни уходят вглубь истории, и оно не относится к современному сленгу, сообщает Life.ru .

Маслина акцентировала внимание на том, что культурное взаимодействие служит основой для развития языка, и слово «гойда» прекрасно иллюстрирует процесс переосмысления тюркской языковой основы в славянской среде. Таким образом, при оценке экзаменационных работ ключевое значение имеет не само по себе слово, а его уместность, нейтральность и смысловая нагрузка в рамках текста. Эксперт также допустила, что со временем в экзаменационных сочинениях могут быть признаны допустимыми даже современные заимствования.

«Конечно, при обсуждении списка потенциально допустимых слов для ЕГЭ на ум приходят слова, которые появились в речи у нашей молодежи совсем недавно. Думаю, в ближайшие годы список допустимых слов пополнится следующими: кринж — сильная неловкость; хайп — шумиха; оверсайз — объемная одежда больших размеров; абьюз — тип агрессии, при котором вред причиняется путем нанесения ущерба отношениям или социальному статусу человека; гостинг — внезапное и полное прекращение общения с человеком без причин», — предположила Маслина.

В историческом контексте слово «гойда» использовалось как призыв к действию, выражение одобрения или эмоционального подъема. Доктор филологических наук считает, что его можно упомянуть в сочинениях ЕГЭ, но лишь в определенных ситуациях, учитывая, что в словарях оно классифицируется как просторечное. В 2022 году слово «гойда» стало широко известно благодаря патриотическому митингу с участием актера Ивана Охлобыстина, что привело к его распространению в виде интернет-мема.

