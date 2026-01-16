В Петербурге умер сооснователь бренда Ginza Вадим Лапин

Сооснователь ресторанного бренда Ginza Вадим Лапин скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 62 года, сообщает «Фонтанка» .

Близкие Лапина рассказали, что мужчина боролся с агрессивной формой онкологического заболевания. О месте и времени прощания и похорон сообщат отдельно.

Лапин начал карьеру с торговли продуктами из Европы, а с 1995 года занялся введением на петербургский рынок европейской одежды. Первый ресторан японской кухни он основал в 2003 году. С 2018 года группа занималась и развитием гостиничного бизнеса.

11 января ушел из жизни британский актер Маркус Гилберт, прославившийся по сериалу «Доктор Кто» и фильму «Рэмбо 3». Ему было 67 лет. Артист долго боролся с онкологией, но не смог победить ее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.